Paide Linnameeskonnaga liitus kolm Gambia jalgpallurit

Bubacarr Tambedou: „Profijalgpalluriks saamine on unistuse täitumine ja mul on hea meel selle suurepärase klubiga liituda. Ootan nüüd, et saaksin Paidega ajalugu teha ja klubi järgmisele tasemele viia.”

Ebrima Singhateh: „Mul on väga hea meel, et liitusin Paide Linnameeskonnaga. Nüüd seisab ees palju rakset tööd ja pühendumust, et aidata meeskonnal karikaid võita. Soovin end mängijana viia järgmisele tasemele ja loodan, et koos meeskonnakaaslastega toome fännide näole naeratuse.”