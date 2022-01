AMETLIK | Erik Sorga sõlmis Rootsi hiiuga pika lepingu

"Me oleme Erikut pikalt jälginud. Tal on palju väärtuslikke omadusi," sõnas pressiteate vahendusel klubi spordidirektor Pontus Farnerud. "Tal on kiirust ja oskust luua olukordi nii endale kui teistele. Ta on modernne ründaja, kes näeb kõvasti vaeva nii kaitses kui rünnakul. Erik on uskumatult ambitsioonikas mängija ning ta oli väga motiveeritud Göteborgiga liituma."