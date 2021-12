Manchester Unitedi ründaja esitas klubile lahkumissoovi

Rangnick tunnistas, et rääkis kolmapäeval 26-aastase ründajaga pikalt. Martial oli treenerile öelnud, et nüüd "on õige aeg muutusteks".

Martial on tänavusel hooajal pääsenud Inglismaa kõrgliigas algkoosseisu vaid kahes mängus ja löönud ühe värava.

Vaatamata mängija esitatud lahkumissoovile pole klubi Rangnicki sõnul ründaja eest veel ühtegi pakkumist saanud.

Mängija agent Philippe Lamboley kinnitas juba detsembri alguses, et Martial soovib jaanuaris klubist lahkuda, lisades, et "räägib varsti klubiga läbi".

"Ta selgitas mulle, et on nüüd viimased seitse aastat Manchester Unitedis olnud ja tunneb, et on õige aeg muutusteks, kuhugi mujale minna," sõnas Rangnick.

Martial liitus Unitediga 2015. aastal Monacost 36 miljoni naela eest, mis tegi temast toona maailma kalleima teismelise jalgpalluri.

Prantslane on punaste kuradite eest löönud 268 kohtumisega kokku 79 väravat, kuid pärast Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ja Jadon Sancho tulekut on temast saanud äärepoolkaitsja.

Martial ei ole siiani osalenud üheski Rangnicki mängus ja on sel hooajal pidanud vaid 10 kohtumist. "Ma arvan, et see [lahkumissoov] on teatud mõttes arusaadav," lisas Rangnick.