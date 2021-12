Buffon süüdistas Juventuse ebaedus Ronaldot: meeskond kaotas oma DNA

"Kui ma tagasi tulin, töötasin temaga [Ronaldo] koos kaks aastat ja meil läks hästi, kuid ma arvan, et Juventus kaotas sel ajal oma DNA. Me jõudsime 2017. aastal meistrite liiga finaali tänu sellele, et me olime kogemustest pakatav meeskond, kuid eelkõige olime me meeskond. Me kaotasime selle koos Ronaldoga," leiab Buffon.