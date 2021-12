Basket TV | Kahekõne Jukka Toijalaga: kaks tööaastat, Markkanen ja Doncic, EM 2022

Kaks aastat vastutusrikkal ametipostil on täis. Üha enam eestlaseks muutuval soomlasel on mõistagi jagunud nii rõõme kui muresid. „Kõige meeldivam oli kahtlemata see, et me saime EM-ile. Kindlasti tähtis Eesti korvpallile ja tähtis ka mulle, et saab töörahu. Kõige kurvem on olnud see, et põhimõtteliselt tuli koroona sel hetkel peale kui ma alustasin siin oma tööd,“ sõnab Toijala usutluse käigus. „Tean, et kui tuleb välistreener, siis kindlasti on kriitikat, ja see on täiesti arusaadav. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et ma näitan oma töö kaudu, et teen suure südamega ja ei ole vahet, kas olen soomlane või eestlane. Töötan südamega Eesti korvpalli heaks.“