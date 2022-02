BASKET TV | Fookus on naistel! Eesti koondise mängija pikale veninud saaga Itaalia klubiga

Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu on valjuhäälselt välja hõiganud, et naiste korvpall vajab suuremat tähelepanu, tuge ja panustamist. Nii on alaliit loonud töökoha, mida varem polnud – naiste korvpalli juht. Käesoleva aasta algusest toimetab sellel ametipostil Kaarel Sibul, varasem BC Kalev/Cramo mänedžer. Koos lätlasest Eesti koondise peatreeneri Kaspars Majenieksiga kaardistatakse hetkeseisu ning esimesed mõtted on paberile pandud.

Eelmise aasta suvest Eestis töötav Majenieks soovib muuta treenerite mõttemaailma. Varasest noorusest peale ei tohi keskenduda vaid korvpallile. On olemas teaduslikud uuringud, mis tõendavad, et mida mitmetahulisemad on treeningud, seda enam lapsi jääb pikemaks ajaks ala juurde ning lisaks tagab mitmekesisus suurema tõenäosuse mängija tippu jõudmiseks.

Selge see, et suured muutused ei saa toimuda üleöö. Kõik võtab aega, kuid siht on paigas ja esimesed sammud teoksil. Ka Janne Pulk usub, et kodusele naiste korvpallile on võimalik hoogu juurde anda ja kui rääkida vanematest vanuseklassidest, on võtmerollis eelkõige sportlased ise.

Eesti koondislase enda tegemised on juba kaks kuud olnud löögi all. Itaalia esiliiga naiskond San Giovanni Valdarno loobus tema teenetest, aga üleminekuluba ei anna. Vägikaikavedu on jõudnud FIBA Arbitraaži välja. Pulk treenib igapäevaselt Tallinna Ülikooli naiskonnaga, aga mängudel osaleda ei saa.