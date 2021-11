Toijala järgmised sammud: rünnaku parandamine ja reis USA-sse

Võit Saksamaa üle ja kaotus Iisraelile asetasid Eesti D-alagrupis teisele kohale. Nagu enne valikturniiri algust eeldada võis, on Eesti peamine konkurent mõlemad kohtumised kaotanud Poola. Iisrael tegi kahe võiduga suure sammu edasipääsu suunas ja nagu Eestigi ühe võidu noppinud Saksamaa aina tugevneb.

Neljasest alagrupist pääseb teise ringi kolm paremat ja võrreldes Poolaga on Eestil ühemänguline puhver. Et edu hoida, tuleb Eestil veebruaris saada vähemalt üks võit ja parem oleks omavahelistes matšides punktidega plussi jääda. 25. veebruaril peetakse mäng Tallinnas, kolm päeva hiljem Poolas.

„Veebruaris tuleb edasipääsu osas väga tähtis aken,” märkis Eesti peatreener Jukka Toijala. „Suvel on olukord juba teine, sest Saksamaa saab mängida põhimeestega.”