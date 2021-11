EELVAADE | Eesti korvpallikoondisel seisab õhtul ees hoopis teistsugune väljakutse

Selleks tuleks alistada Iisrael. Võidukogemus on Eestil olemas, sest 2018. aasta veebruaris oldi samast vastasest Tallinnas 78:62 üle. Sellest mängust on siiski üsna mõttetu järeldusi teha, sest mõlema võistkonna koosseis on suures osas vahetunud. Näiteks Eesti poolelt tegid tolles mängus kaasa vaid Martin Dorbek, Kristjan Kitsing ja Kristian Kullamäe.

Praeguse Iisraeli koondise suurim tugevus peitub tagaliinis. Neil on Gal Mekeli, Yam Madari ja John DiBartolemeo näol kolm rahvusvahelise klassiga mängujuhti. Seega pole ime, et Eesti peatreener Jukka Toijala tegi võrreldes neljapäevase kohtumisega, kus Eesti võitis võõrsil 69:66 Saksamaad, koosseisus ühe muudatuse. Tugeva ja füüsilise kaitsjana tuntud Jaan Puidet vahetas välja 19-aastase ääremängija Joonas Riismaa. Ülejäänud 11 pallurit on samad.

Eesti koosseis:

Tagamängijad: Kristian Kullamäe, Rain Veideman, Märt Rosenthal, Martin Dorbek, Mikk Jurkatamm, Jaan Puidet

Ääremängijad: Siim-Sander Vene, Henri Drell, Kaspar Treier, Kristjan Kitsing

Keskmängijad: Rauno Nurger, Henri Veesaar

Kapten Siim-Sander Vene sõnul teab Eesti, kui ohtlikud vastaste mängujuhid on. "Sakslased järgisid joonist ja otsisid suuremaid mängijaid, Iisraeli meeskonnas võib ka tagameestelt korve tulla," sõnas ta.

Pealtvaatajaid lubatakse Saku Suurhalli 3360, kõik piletid on välja müüdud.

Iisrael alustas valiksarja kodus saadud 69:61 võiduga Poola üle. Kuigi ka Saksamaa ja Eesti matšis ei saanud kumbki võistkond 70 punkti täis, ei tasu oodata, et tänane matš tuleb sama korvidevaene. Nii Eestil kui ka Iisraelil on rünnakujõudu rohkem kui need skoorid näitasid.

Peatreener Toijala ja mitmed Eesti mängijad nentisid pärast neljapäevast matši, et oma mängu tuleb parandada. „Vajame pühapäeval paremat esitust, niisuguse mänguga on kaks korda järjest raske võita. Aga usun, et saame aru, mis probleemid olid,“ rääkis Toijala. Suurim murelaps oli 20 pallikaotust.