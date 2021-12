Põnevusmäng võrkpalli Balti liigas: Tallinna Selver vs Tartu Bigbank

Pärnu Võrkpalliklubi võtab ette Läti reisi, kus minnakse laupäeval kell 18.00 vastamisi SK Jekabpilsi Lušiga ning pühapäeval kell 18.00 Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega.

Pärnu hoiab tabelis 6 punktiga kuuendat positsiooni, viimati teeniti Gargzdai Amber-Arlanga vastu 3:1 võit. Jekabpils on 7 punktiga Pärnust koht eespool, Daugavpils asub tabelis 6 punktiga Pärnu seljataga.

Nädala keskses kohtumises lähevad aga pühapäeval kell 17.00 Sõle spordikeskuses vastamisi kolmandat kohta hoidev Tallinna Selver ning liidermeeskond Tartu Bigbank.

Tartu käis viimati Balti liigas väljakul 27. novembril, mil alistati 3:0 Gargzdai, Selver sai viimases liigamängus samuti 3:0 jagu Leedu esiklubist. Lisaks on mõlemad meeskonnad vahepeal pidanud karikavõistluste mänge, kus Selver sai poolfinaali avamängus eile 3:2 jagu TalTechist ning Tartu alistas teises poolfinaalis novembri lõpus 3:1 Pärnu. Tartu ja Pärnu poolfinaali kordusmäng peetakse täna õhtul.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütleb, et detsember on nende jaoks tähtsate mängude kuu. “Vahepealse aja oleme tublisti trenni teinud ja oma kitsaskohtadega tegelenud, aga üldiselt on kõik kontrolli all. Detsembris on meil loodetavasti kolm tähtsat mängu – täna on vaja võita karikamäng Pärnu vastu, pühapäevane kohtumine Selveriga võib juba otsustada teatud seise Credit24 Meistriliigas ja loodetavasti saame 22. detsembril samuti platsile tulla, selleks ajaks ajastame tippvormi,” viitab Rikberg võimalikule karikafinaalile.

“Selver oli eile TalTechi vastu hea, aga ka ebastabiilne. Vahepeal oli blokk hea, läbi mängu oli nende serv hea, aga oli ka ebakõlasid. Selveril on karikas korralik eelis, ei saa välistada, et meie ja Selveri pühapäevane mäng on karikafinaali peaproov.”