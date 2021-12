Kas heas hoos Selver pääseb karikavõistlustel tiitlit kaitsma või jõuab finaali TalTech?

“Vajadusel saan kasutada pea kõiki mehi, aga pean jätuvalt koormusi jaotama, et mängijad vastu peaksid. Samas on vahetusmehed näidanud, et saan ka neile loota, see annab rohkem kindlust. Meie probleem on olnud, et me kukume teatud hetkedel ära. Kui oleme kaotusseisus, siis pole me suutnud leida head tagasitulekut uue geimi alguses. Ja eduseisus langeme kohati kergelt mugavustsooni ja üks serviseeria võib meid ära murda nagu avamängus juhtus. Neid asju saame parandada,” sõnas juhendaja.