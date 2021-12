Jürgen Henn: me pole veel midagi võitnud, pilvedesse ei tohi tõusta

Flora vähendas Premium liiga tabelis liidriga vahe ühele punktile, kuid Levadial piisab pühapäeval viimasest mängust endiselt vaid viigist, et üle seitsme aasta tiitel Maarjamäele viia.

Jürgen Henni intervjuu Eesti ajakirjanikele peale 5:1 võidumängu Sportland Arenal:

Kas pärast selllist võimast esitust on hinges suur rõõm ja rahulolu?

Pigem on selline tunne, et me pole veel midagi võitnud.

Kas oli teada, et standardolukorrad, millega te mängu enda kontrolli alla saite, on Levadia nõrk koht või oli see natuke üllatus?

Kombinatsioon kõigest. Standardid meil täna õnnestusid ka. Kostjalt tulid hooaja parimad pallid kasti. Olime õigel ajal õiged kohas. Muidugi me teadsime, kus nad võivad olla haavatavamad, aga et sa mängu jooksul kolm korda seda suudad teha, ei ole tavapärane.

Levadia leeris arvati, et nad võisid vaimselt läbi põleda. Teie riietusruumis polnud mingit ärevust tunda?

Tavapärasest rohkem ärevust ei tundnud. Derbimängus ikka on pinget ja natuke närvilisust, aga mitte midagi enneolematut. Tiitli peale mängimise tõttu küll midagi enamat ei tajunud.

Kas see fakt, et teile üks ära löödi, võib isegi kasuks tulla? Ei lastud teil uinuda.

Üldjuhul see tõesti aitab meeskonda äratada. See on üks asi, mida saame siit kaasa võtta.

Levadia näitas kevadel, et on teie vastu võimeline väga kiire vigade paranduse tegema. Kas su mõte juba liigub selles suunas, kus Levadia võiks midagi juurde keerata?

Kindlasti me vaatame need kevadised mängud üle ja proovime neid analüüsida nii hästi kui võimalik. Aga lõpuks peame me olema valmis kohanema hetkeolukorraga. Aega on vähe. Peame leidma oma mängust nõrgad kohad üles ja mitte kindlasti pilvedesse tõusma.

Ega nüüd seda ohtu ei ole, et mehed pärast 5:1 võitu ülemeelikuks ja liiga enesekindlaks muutuvad?

Kindlasti me peame sellele tähelepanu pöörama. Hooaja faas on selline, et seda ei saa endale lubada. Hooaja käigus on selline mugavus- või rahulolutsoon kergem tekkima, aga ma arvan, et me peame suutma seda head keskendumist ning ärevusetaset ja head tsooni hoidma. Kindlasti ei tohi me ka liiga pinges olla. Meil on meeskonnas päris palju kogenud mängijaid, kes on selles olukorras päris palju olnud. Endiselt on eelis Levadial. Meil on ainult tagant tulija eelis.