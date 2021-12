Levadia loots Vladimir Vassiljev: pühapäeval tuleme väljakule tiitli nimel surema

Võimalik, et mängijaid mõjutas ka teise peatreeneri Marko Savici puudumine. Serblane, kes muidu häälekalt väljaku äärest meeskonda juhendab, vaatas terviseprobleemi tõttu mängu kodust telerist, kuid peaks Vassiljevi arvates juba pühapäeval hooaja viimaseks ja otsustavaks mänguks rivis tagasi olema.

"Kaotasime kusagil distsipliini. Kui on paika pandud, kuidas me kaitseme standardolukordi... Mõned mehed võibolla jätsid töö tegemata. Raske oli aru saada, milles probleem oli, pean veel üle vaatama, aga minu meelest oli distsipliin see, mis meid alt vedas. Meil on kindlad põhimõtted, kuidas me tahame kaitsta ja rünnata. Teadsime täpselt, kuhu Flora saadab neid palle ja kes lööb neid väravai, aga magasime maha. Võibolla kellelgi olid liiga suured pinged, kuigi ma ei näinud seda riietusruumis. Standardolukorrad olidki otsustavad. Kui sa lased endale kolm sellist lüüa, siis ongi väga raske mängu võita - see on selge," rääkis Vassiljev.

Savici puudumise kohta ütles Vassiljev. "Kindlasti see mõjutab, kuna Marko juhendab alati mängu. Täna pidin mina juhendama. Mehed ikka tunnevad treenerist puudust. Aga kui sa tahad meistriks tulla, siis see ei saa olla otsustav asi. 11 meest ja varumängijad, kes väljakule lähevad, peavad end tõestama ja olukordi lahendama. See on kindlasti mõjutav, aga mitte otsustav faktor."

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo sõnul tabas Savicit, kes veel eile pressikonverentsil täie tervise juures oli, öösel ootamatu viirus, kuid tegu pole koroonaviirusega.

Mida Levadial veel järgnevate päevade jooksul võimalik muuta on? "Pühapäeval on uus võimalus. Võibolla on nüüd isegi lihtsam. Kui täna veel keegi arvas, et me võime endale lubada seda mängu mitte võita, siis järgmine mäng on meil kohustus võita. Me läheme võidu peale. Analüüsime natuke standardolukordi. Vaatame, kuidas neid tsoone paremini kaitsta. Usun, et leiame võtme ja tuleme siia tiitli nimel surema."