Levadia peatreener enne suurt tiitlimängu: saime löögi oma ego pihta, aga meil on kindel plaan, kuidas võita

"Saime viimases mängus löögi oma egole ja kindlasti kõik tahavad tagasi teha ehk tahame seda tiitlit võita ja tahame näidata, et see mäng ei näidanud meie tegelikku taset. Mängisime natuke lapsikult. Viimases mängus läheme surema ja igaüks annab endast kõik, et võita," sõnas Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil.

"Meil on kindel plaan, kuidas võita. Oluline on minna väljakule agressiivselt, kus ükski mees ei kaota üks-ühele duelli," rääkis Vassiljev.

Peatreener lisas, et meeskonnas mingeid probleemseid lisapingeid märgata pole. "Pinged on mõistagi olemas, aga need on positiivsed. Rohkem nägin (viimase kaotuse järel) keskendumist viimaseks mänguks, et mida peame tegema, et meistriks tulla."