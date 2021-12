Marko Lelov suurest tiitlimängust: see on eelkõige Levadia suur võimalus meistriks tulla

Eks kõik mängud hakkavad ikka nullist. Ilmselt tahtsid nad juba esimene mäng asja ära otsustada, aga miski segas. Usun, et mõlemal meeskonnal on võrdsed võimalused. Floral võib küll olla kerge psühholoogiline eelis, kuid samas võib avamängus saadud võit neid ka hoopis segada.

Pigem see nüüd ongi ikkagi eelkõige Levadia suur võimalus meistriks tulla. Juhul, kui nad seda nüüd ära ei võta, siis ei teagi, mis edasi saab. Flora jaoks pole see ilmselt nii suur katastroof. Nad on teinud juba ka Euroopas niivõrd hea hooaja, et meistritiitli võitmine oleks täielik jackpot.