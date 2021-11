BASKET TV | Kuidas kasvatada mängijat, keda ihkab Madridi Real ja mis toimub suletud müüride taga?

Korvpallihuvilistel on kindlasti huulil küsimus: "No kui kaugel on siis meie noor talent Reali põhikoosseisu pääsemisest?" Pehka arvates oleks niisama pingiotsale istuma minek halb lahendus, sest praegu on ikkagi vajalik areneda ja seda tööd põhimeeskonna juures pigem ei tehta.

Kolm minutit mõnes Euroliiga mängus oleks ju tore, aga pikemas perspektiivis võib see tähendada tagasilööke.