Maik-Kalev Kotsar ei saa Eesti koondist valikmängudes aidata, puudu on ka Sten Sokk

“On jah üks murekoht,” möönis Toijala. “Teisalt on väga tähtis, et koondise liikmed saavad mängida nii heal tasemel, nagu pakuvad FIBA Meistrite liiga ja VTB Ühisliiga. Heitlused väljakul on tugevad ja kohati päris karmid.”

Kahele juuniorile lisanduvad parimas arengujärgus korvpallurid ja suurema karastusega mängijad. Kristian Kullamäe, Kaspar Treier ja Märt Rosenthal on 22-aastased, Henri Drell ja Mikk Jurkatamm aasta nooremad. Siim-Sander Venel, Kristjan Kitsingul, Rain Veidemanil ja Martin Dorbekil on eluaastaid üle 30, Rauno Nurger ja Jaan Puidet on neist aasta-paar nooremad. Vahepeale jääb 24-aastane Kregor Hermet.

“Henri ja Joonas on oma koduklubis tublid. Praegu on paras aeg nende koondisega liitumiseks,” lausus Toijala Eesti korvpalliliidu kodulehele.

“Kui pidime kellegi seekord valikust välja jätma, siis see ei mõjuta meie edaspidiseid otsuseid,” lausus soomlasest treener.

“Võib-olla väljajäänute hulgas leidub mehi, kes saavad võimaluse esindada koondist järgmistes maailmameistrivõistluste valikturniiri kohtumistes veebruaris või teenivad koha septembrikuiseks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Valikut mõjutab kaalukalt asjaolu, kas mängija on terve ja missuguses kehalises vormis. Kellelegi ei saa lubada kindlat kohta koondises, mis usutavasti motiveerib mängijaid ennast püüdlikult arendama.”

Toijala kahetses, et vigastust ravivad Hamburgi Towersi keskmängija Maik-Kalev Kotsar ja Bayreuthi ääremängija Janari Jõesaar pidid kodumaa koondisest eemale jääma.

“Kindlasti tahaks jõuda olukorda, kus kõik paremad korvpallurid on terved ja heas kehalises seisundis. Siis on võimalik oma mängustiili paremini arendada. Nii rünnakul kui ka kaitses on vaja teha väikesi taktikalisi muudatusi,” lausus Toijala.

Toijala jättis seljataha ringsõidu Hispaanias marsruudil Madrid – Burgos – Vitoria – Valladolid. Real Madridi juunioride meeskonna liiget Veesaart külastades nägi ta, kuidas kuulsate traditsioonidega klubi akadeemias treenitakse ja missugust rolli Eesti tulevikumees täidab.

“Tundub, et Henri läheb kuust kuusse paremaks,” ütles Toijala. “Arvan, et iga minut Nurgeri, Kitsingu, Vene, Treieri ja Hermetiga koos treenides tuleb talle kasuks. Kindlasti saab Henri ise aru ja mõistame ka meie, et tal seisab lähiaastatel ees palju tööd. Tulevik näitab, mis tasemele ta jõuab. Ta seisab kahe jalaga tugevasti maas ja peab igapäevast tööd kõige olulisemaks.”

Hispaania kõrgliiga meeskondadesse kuuluvad Kullamäe ja Sander Raieste pole eri põhjustel koduklubi eest mänginud.

“Küllap korvpallisõbrad saavad aru, et Kullamäe ja Raieste on eri olukorras,” lausus Toijala. “Käesoleval nädalal vahetus mõlema koduklubi peatreener. Eelmine Burgose meeskonna peatreener Žan Tabak Kullamäele mänguaega ei andnud, aga Kristian on kogu aja treeninud koos meeskonnaga. Tore oli veenduda, et ta on heas kehalises vormis ja tahab väga innustunult tulla koondise au kaitsma.”

Põlveoperatsioonist taastunud Raieste ootab aega, mil saaks Euroliigas osaleva Vitoria Taugresi eest väljakule joosta. Ta on keskendunud võistlusvormi kogumisele ja ilmselt võib taas mängida paari nädala pärast.

“Missuguse rolli saab Sander uue peatreeneri käe all, on praegu veel raske öelda,” sõnas Toijala. “Tema taastumine vigastusest on läinud hästi. Oleme Sanderiga rääkinud, et koondisega võiks ta liituda järgmise aasta suvel.”

Valladolidi meeskonnaga Hispaania tugevuselt teises liigas palliv Puidet on nii koduklubile kui ka Eesti koondisele kasulik.

“Puidet on universaalne korvpallur, kes saab väljakul hakkama eri positsioonil. Ta on samuti väga motiveeritud koondisega liituma," lausus Toijala.