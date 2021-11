Miks jääb Sten Sokk koondisest eemale? Peatreener Toijala: tema jalg pole endiselt päris terve

Täna avaldatud 14-mehelises nimekirjas olid puudu Sten Soku ja Maik-Kalev Kotsari nimed. Sokk on Eesti kõige stiilipuhtam mängujuht ja Kotsar parim tsenter.

Sel hooajal TalTechis mängiv Sokk vigastas ettevalmistuse käigus hüppeliigest ja naasis pikalt pausilt alles paar nädalat tagasi.

"Ta on küll viimastel nädalatel mängida saanud, aga jalg pole endiselt täiesti korras. Paranemiseks läheb aega ja ta ei tunne, et saaks koondist täie jõuga aidata. Austan tema otsust," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala Delfile.

Saksamaa tiimis Hamburg Towersis mängiv Kotsar tegi eelmisel nädalal Eurocupi kohtumises viga õlale. Arstlikus kontrollis avastati lihase mikrorebend. Paraku tulevad koondisemängud liiga vara.

"Rääkisin Maikiga esmaspäeval ja paar nädalat läheb ikkagi paranemiseks aega. Loodetavasti saab ta pärast koondisepausi uuesti mängima hakata. Tal on õlgadega ka varem probleeme olnud ja halvema stsenaariumi korral oleks ohus olnud ka EM-finaalturniir," ütles Toijala.

Lisaks Sokule ja Kotsarile jääb valikmängudest eemale ka kolmas koondise tugisammas Janari Jõesaar, kes ravib hüppeliigese traumat. Toijala sõnul on nende asendamine keeruline, aga üksteise mõistmisega ei tohiks ühelgi koondislasel probleeme tekkida.

"Saame enne mänge teha vaid paar trenni, aga mänguplaani ja liikumistega peaks kõik tuttavad olema. Suvel oleme korvpallikodus saanud asju lihvida ja põhiasjad on samad. Tuleb keskenduda rohkem oma asjadele, sest vastastel on uued peatreenerid ja nende vastu on keeruline valmistuda," selgitas ta.

Probleeme valmistab ka asjaolu, et mitmed koondise põhitegijad on viimasel ajal saanud napilt mänguaega. Kristian Kullamäe pole üldse viimase pooleteise kuu jooksul platsile saanud, Henri Drellile on jagunud vaid üksikuid minuteid.

"See on probleem, aga nende koondisest välja jätmine polnud teemaks. Tean, et nad on heas füüsilises vormis ja väga motiveeritud koondisesse tulema. Loodetavasti annavad koondisemängud neile hooaja teiseks pooleks hea tõuke," lausus Toijala.