KOGU TÕDE MÄNGUST | EM läks kehvasti, kuid oskused pole kuhugi kadunud – Albert Hurt säras ja Bigbank jõudis Meistrite liigas edasi

Kui kodus võideti 3:0, siis võõrsil oli kõik selge juba 2:1 eduseisus ja edasi mängitas peatreener Alar Rikberg vahetusmängijaid. Eilne matš kaotati lõpuks 2:3 (25:19, 23:25, 25:21, 21:25, 10:15), aga sisulist tähtsust kaotusel ei ole. „Mul on vaja, et kõik mehed saaksid mängida. Lisaks on väikesed tervisemured, mul pole vaja riskida, mängugraafik on tihe,” selgitas Rikberg, miks iga hinna eest võitu taga ajama ei hakanud.

Kui hiljuti peetud EM-i puhul räägiti palju meie nurgaründajatest, siis nii ka nüüd, aga sedapuhku positiivses võtme. Vastasmeeskonna treener Juan Manuel Serramalera tõi välja just Albert Hurda ja Martti Juhkami. Tõsi, neilgi ei sujunud kõik hästi – Juhkamil oli eile kohati raskusi servi vastuvõtul ja Hurdal polnud hea servipäev.

Eelmisel aastal sai Lindaren Meistrite liigas kogemusi koguda pikalt. Koduturniiril suudeti üle mängida nii Belgia Maaseik kui ka Valgevene meeskond Soligorskist. Seejärel tulid kitsukesse Amriswili Tellenfeldi spordihalli külla tõelised hiiud, Trentino ja Moskva Dünamo, kellele vastu ei saadud ei ussi- ega püssirohuga.

Bigbank suutis rasketest oludest hoolimata komistamist vältida, kuid Alar Rikberg ei teinud saladust, mida arvas tingimustest – sellises hallis tippvõrkpalli mängida ei saa.

