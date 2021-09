BLOGI ŠVEITSIST | Olemas! Tartu Bigbank sai närviliseks kiskunud mängus vajalikud geimid kätte ja pääses Meistrite liigas järgmisse ringi

Kui avamängu järel arvasid tartlased, et Šveitsi klubi tuli natuke mütsiga lööma, siis see versioon lükati ümber. „Ma ei ütleks küll, et me ootasime, et vastane pole nii hea. Küll aga ootasime, et suudame ise paremini mängida,” sõnas diagonaalründaja Julian Weisigk.