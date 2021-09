Bigbanki Meistrite liigas edukalt tüürinud Rikberg: tegime ajalugu, see oli meeskondlik võit

Avamängu võitis Bigbank kodus 3:0, seetõttu piisas neile edasipääsuks täna kahest geimist ja nii see mäng ka lõppes 2:3 kaotusega.

„Ütlesin seda ka meestele: see, mis moodi me mängisime kodus, mis moodi tegime trenni, kuidas keegi mängis, mida tegi – see pole oluline. Tähtis on vaid üks – me saime edasi!” rõõmustas Alar Rikberg. „Täna oli puhas tiimi asi. Tuli vahetusest sisse sidemängija Ronalt Järv ja päästis mingid asjad. Mart Naaber – imeline algus, aga teise geimi keskpaigast kadus keskendumine. Albert Hurt – väga tubli rünnakul, vastuvõtul hea, aga ei olnud servipäeva. Martti Juhkami tegi omad asjad ära, aga jäi jälle natuke vastuvõtul hätta. Valentin Kordas jättis rünnakul mõned olulised asjad lahendamata, aga andis head abi servil ja tõi kokkuvõttes punktid ära. See oli meeskonna võit.”

Rikberg jätkas: "Ega lihtne ei olnud. Vastane ei mänginud paremini, kui nad avamängus mängisid. Esimene geim, kui saime mängu käima, siis oli ilus ja tundus kindel. Aga siis hakkasime hoidma – ainult ühte geimi on vaja... Ja ei tulnud. Jõudsime ju järgi, Kordase löök oli teise geimi lõpus sees, seis pidanuks olema 24 : 24. See oli video pealt näha, et oli sees.

Nüüd tulidki need asjad mängu – pingeline, raske, meestel hakkas väike värin tekkima. See võiduhirm, millest ma olen rääkinud. Nüüd see tuli meile. Ega midagi ei ole teha, meil ju ei ole Meistrite liigas mängimise kogemust kuhjaga. Ma olen väga rahul selle lõpptulemusega, sellega, et me võtsime ennast kokku. Me panime natuke juurde ja sellest täna õnneks piisas.

Aga võid julgelt kirja panna – viis vastuvõttu ja kümme kaitsepalli lähevad julgelt saali peale. Siin ei saa mängida võrkpalli, mida mina nimetan võrkpalliks. Siin saab mängida esiliiga tasemel võrkpalli, see ei ole tippvõrkpalli koht. Oli raske, aga me kohanesime."