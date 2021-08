Karl Jakob Hein läbirääkimistest Arsenaliga: need on kestnud läbi suve, lähipäevil saabub selgus

Premier League’is ei ole Arsenalil sel suvel aga kõige paremini läinud ning alustatud on kolme kaotusega. „Hetkel on veidi raske algus olnud. Ma ütleksin, et teeme oma tööd nii hästi nagu võimalik. Katsume tulemusi parandada. Selles võistkonnas on piisavalt kvaliteeti, et negatiivsed tulemused ümber muuta ja saada võistkond tagasi sinna, kus ta olema peaks.”

Hein on kogu suvise ettevalmistuse teinud koos Londoni klubi põhimeeskonnaga ja samamoodi on jätkunud ka hooaja alguses. Viimati sai ta mängupraktikat Arsenali U23 tiimi ridades, kellega alistati Tottenhami eakaaslased 2:1.

Väravavaht tõdes, et pidevalt on arutletud ka lepingu pikendamise üle, kuid seni ei ole kokkuleppele saadud. Mitmel pool on spekuleeritud, et uue kontrahti allkirjastamise korral tahaks Hein ilmselt võimalust laenule minna.

Suvel on kuulujutud viinud Heina ka mõnda teise klubisse, kuid praeguse seisuga on puurilukk ikkagi Arsenali jäämas. Londoni klubiga seob teda veel ühe aasta pikkune leping. „Homme saab aken läbi, siis selgub. Pigem ei juhtu aga midagi,” avaldas ta.

„Õnnestus olla võistkonnas pingi peal. Ettevalmistus hooajaks läks hästi, sain ka mänguminuteid. Trennid on ka hästi ja sujuvalt läinud. Oli soliidne ettevalmistus. Selle pealt on hea tulla koondisesse,” alustas Hein tänasel koondise pressikonverentsil juttu oma viimase aja tegemistest. „Kindlasti oli eriline (Premier League’i mängus pingile pääseda). Nimekirjas olin ju esimest korda. Kui midagi oleks Bernd Lenoga juhtunud, siis oleksin mina saanud võimaluse. Mentaalselt valmistusin selleks kohtumiseks veidike teistmoodi. Väga hea kogemus oli.”

Väravavahtide osas on Arsenalis läinud konkurents aga tugevamaks. Lenoga on esikinda rolli pärast konkureerima toodud 23-aastane Inglismaa koondislane Aaron Ramsdale. Heina peamiseks konkurendiks on 19-aastane Inglismaa passiga Arthur Okonkwo, kes sõlmis suvel klubiga pika lepingu.

„Väravavahte on juurde toodud. Meid on veidi rohkem ja selgelt on välja öeldud, et iga mees võitleb oma koha eest. Kui trennis anda endast maksimum, siis on kõik võimalik. Garantiisid jalgpallis ei ole. Kes on treeneri vaatevinklist parim, siis see ka oma võimaluse saab,” kirjeldas Hein tiimisisest konkurentsi.

Juba neljapäeval seisab Hein suure tõenäosusega Eesti koondise väravas ning vastamisi minnakse Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA tabelijuhi Belgiaga. „See on väga vägev. Nii noorena saada selline võimalus ja mängida maailma parimate vastu. See on tõeline privileeg. Läheme väga hea emotsiooni ja tundega neile vastu.”