Maksim Paskotši elust Tottenhami põhitiimis: peatreener juhendab mind mängude ajal vene keeles

Paskotšil jagub Portugali juhendaja kohta palju kiidusõnu. „Ta meeldib mulle treeneri ja inimesena. Ühe trenni järel tuli ta minu juurde ja küsis, kas olen Eestist ja kas see on Venemaale lähedal. Seejärel hakkas ta minuga vene keeles rääkima. Kui mängisin paremkaitset tema poolsel äärel, siis suhtles ta ka minuga mängu ajal vene keeles.”

Kui Eesti A-koondises ja ka noortekoondistes on Paskotši tegutsenud keskkaitsjana, siis Tottenhami esindustiimi eest on ta mänginud paremkaitsjana. „Ma ei teagi, kuidas minust paremkaitsja sai. Esimeses sõpruskohtumises sain pool tundi enne mängu teada, et mängin. Põhikeskkaitsja sai päev varem vigastada ja arstid ütlesid, et peab ikkagi eemale jääma. (Matthew) Doherty pandi keskele ja mind äärele,” selgitas Paskotši, kuidas ta esmalt paremkaitsesse esmalt sattus. „Flora eest olen karikasarjas ühe korra äärel mänginud. Tunnen end seal hästi. Olen võimeline palju jooksma. Treener ütles ka, et olin heas vormis. Mulle meeldis.”

„Tunne on olnud väga hea. Eriti seetõttu, et alustasin suvist treeninglaagrit veel U23 võistkonna juures, kuid seejärel sain järsku ühe sõpruskohtumise esindusmeeskonna eest. Järgmine päev võeti kohe esindusega treenima. Siiamaani ei ole suutnud seda uskuda. Emotsioonid on nii head. See mäng (Konverentsiliigas) näitas mulle, et kõik tehtud töö ja rasked trennid on olnud seda väärt. Tunne oli väga hea,” kirjeldas Paskotši viimasel ajal kogetut tänasel koondise pressikonverentsil.

Unistused täituvad

Viimase aja kogemusele tagasi vaadates tõdes Paskotši, et unistused saavadki teoks. „Kõik varem tehtud töö on olnud seda väärt. Kui jätkata samas tempos, siis tulevikus võib tulla veelgi rohkem asju. Minu jaoks on see märk, et vaja on rohkem tööd teha ja suuremalt unistada.”

Paskotši sõnul on talle suurepärase mulje jätnud kõik esindusmeeskonna mängijad. „Mängijad vene keeles ei räägi,” sõnas ta alustuseks lõbusalt. „Nende suhtumine on aga väga hea. Olin üllatunud, et nii suured staarid, kuid seejuures väga hea suhtumisega. Kui nad näevad, et midagi ei tule välja, siis nad ikka aitavad. Nad on väga head mängijad ja inimesed.”

Kaitsjana tuleb tal treeningutel eelkõige rassida klubi ründeässade vastu. Viimased on jänud Paskotsˇile väga hea mulje. „Lucas Moura, Heung-Min Son ja Steven Bergwijn on väga head. Harry Kane’iga ei ole ma nii palju koos treeninud, kuid ta on ka väga hea. Kui esimesed kolm on väga head triblamises, siis Kane on igal pool hea. Kane on hea söötes, palliga mängus, ilma pallita mängus ja lisaks on ta riietusruumis liider.”