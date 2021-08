Karl Jakob Hein saab tugeva konkurendi. Arsenal ostab Inglismaa koondislase

Briti meedia teatel on Arsenal ja Ramsdale`i koduklubi Sheffield United üleminekusummas kokkuleppele jõudnud ning 23-aastasel inglasel jääb veel läbida vaid arstlik ülevaatus.

Üleminekutasuks on väidetavalt 24 miljonit naela (umbes 28 miljonit eurot), millele võib boonustena lisanduda kuni 6 miljonit naela (7 miljonit eurot).

Kevadel Inglismaa kõrgliigast välja kukkunud Sheffield United jättis Ramsdale`i selle nädalavahetuse liigamänguks koosseisust välja, sest peatreener Slavisa Jokanovici sõnul on puurivahi üleminek väga lähedal.

Arsenali esiväravavahiks on siiani olnud sakslane Bernd Leno. Lisaks 19-aastasele Heinale on puurivahtidest nimekirjas 26-aastane islandlane Rúnar Alex Rúnarsson ja 19-aastane inglane Arthur Okonkwo. Laenule on väravavahtidest antud Dejan Iliev ja Tom Smith.