BLOGI ja FOTOD | Käit ja Sorga sahistasid Reali väravahi seljatagust, aga Belgia tagus Eestil puuri täis

Eesti ja Belgia on seni omavahel kohtunud kuuel korral. Eesti on kirja saanud ühe võidu, kui 2010. aasta MM-valiksarjas teeniti koduväljakul Konstantin Vassiljevi ja Raio Piiroja tabamustest 2:0 võit. Ülejäänud viies matšis on peale jäänud belglased. Ilmselt on nendest mängudest siinsele vutipublikule kõige rohkem meelde jäänud 2016. aasta 1:8 kaotus Brüsselis.

Kui Eesti poolel jääb tänasest kohtumisest vigastuse tõttu eemale Henrik Ojamaa, siis Belgiat ei saa traumade tõttu aidata kogenud kaitsjad Thomas Meunier ja Jan Vertonghen.

Eesti koondise loots Thomas Häberli teatas enne Belgia-mängu, et tervisega on veel kimpus Martin Miller ja Taijo Teniste. Ülejäänud meestega saab treener arvestada. Koondise võimalikest eelistest rääkides jäi Häberli tagasihoidlikuks. „Peame mängima oma mängu ja oma oskusi väljakul näitama,” arutles ta. „Mängime maailma esinumbri vastu, eelistest rääkides on raske midagi leida. Eelis on ehk see, et jalgpallis on kõik võimalik. Me ei tea, mida homne (tänane) päev toob.”

Belgia on FIFA edetabelis 110. kohal asuva Eestiga kohtudes mõistagi favoriit. Madridi Realis igapäevast leiba teeniva Eden Hazardi sõnul pole paberi peal midagi otsustatud. „Tuleb olla keskendunud esimesest minutist viimaseni,” ütles nimekas ründaja. „Jalgpallis on raske öelda, et üks meeskond on teisest kindlasti parem. Nemad [Eesti] tahavad võita, meie tahame võita. Minu jaoks on mängu alguses võimalused alati 50 : 50.”

Belglaste loots Roberto Martinez tunnustas Häberli tööd. „Thomas on Eestiga olnud kõigest mõned mängud. Neli aastat tagasi oli hoopis teine meeskond, aga kvaliteeti on näha,” rääkis Martinez, tuues eraldi esile eestlaste hea taseme keskväljal ja ründemängus. „Eestlastel on väga vähe vaja, et minna keskväljalt rünnakule üle. Rauno Sappinen ja Henri Anier võivad rünnakul väga teravad olla. Eesti mängib väga organiseeritult. On näha, et treener teeb praeguste mängijatega head tööd ja jalgpallurid mõistavad, mida neilt oodatakse.”

E-alagrupi tabeliseis: 1. Belgia 7 punkti/3 mängu, 2. Tšehhi 4/3, 3. Wales 3/2, 4. Valgevene 3/2, 5. Eesti 0/2.

Tänased mängud E-alagrupis: Tšehhi – Valgevene, Eesti – Belgia

Eesti ja Belgia kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 21.45.