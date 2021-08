DELFI VIDEO | Võidukas Georg Gross tõusis ralli eel tõvevoodist: olin paar nädalat rivist väljas

Ralli järel tunnistas Gross, et võistluse eel tõusis ta tõvevoodist. „Olin paar nädalat enne rallit rivist väljas. Päris terve ei olnud veel ennegi. Kui ralli start käib ära, siis on see adrenaliin või midagi muud, kuid haigusest mingit tunnet võistluse ajal ei olnud. Eks ole õhtul või homme näha, kas sai natuke külma peale,” rääkis Gross ralli järel.