DELFI VIDEO LÕUNA-EESTI RALLILT | Liider Georg Gross: infot on nii palju, ma ei saa täpselt aru, kus oleme

"Mis siin hinnata, selge on see, et vahe on olematu," kommenteeris Gross nappi edu Jeetsi ees. "Kilomeetrid on nii vähe, Lõuna-Eesti teedel on ülikihvtid katsed, aga ma ei võta legendi vastu. Kiiretel kohtadel pidurdan kohas, kus ei peaks pidurdama, sest ma ei saa aru, mis nuki taga on."