DELFI VIDEO LÕUNA-EESTI RALLILT | Georg Linnamäe: täna polnud meie päev, homme püüame konkurendid kinni

Linnamäe kaotab 8,1 sekundiga liidrile Georg Grossile (Ford Fiesta WRC). Teise koha heitluses on ta vaid 1,6 sekundiga maas kogenud Raul Jeetsist (Škoda Fabia Rally2 evo).

Rallisõitja tunnistas, et kolmas koht teda ei rahulda. "Täna pole meie päev olnud," tõdes ta Delfile. "Homme püüame (konkurendid) kinni. Hetkel on viga rohkem minus kui autos. Ma ei leia kuidagi seda mugavust, mida tahaksin."

Mille taha võib mugavustunde leidmine jääda? "Seda on raske öelda. Praegu on pikk paus sisse jäänud, peale Rally Estoniat pole ma sõitnud. Võib-olla on vaja veel üles ärgata veidi, eks homne näitab," lisas ta.