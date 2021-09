Autoralli Euroopa meistrivõistlustel (ERC) võidab Ken Torn tänavu juunioride meistritiitli. See on selge juba kaks etappi enne hooaja lõppu. Saaremaalt pärit rallimees ise sellest suurt numbrit ei tee, vaid nendib, et endiselt juunioride arvestuses sõitmine kõlab tegelikult naljakalt. Sellel on aga oma põhjus.