DELFI TOKYOS | Uibo, Ermi ja Tilga treener: miks ei võiks kümnevõistluse pronks Eestisse minna?

"Olen optimistlik. Põhjus on selles, et Maicel, Johannes, Karel ja mu neljas õpilane olümpial Garrett Scantling on saanud iga päev koos treenida. Nad on kõik teinud üle 8400 punkti. Kui nii treenida, on konkurents väga kõva. Kui võistlustele tulla, ei huvitagi neid, kes vastas on. Nad on areenil rahulikud," rääkis Kyprianou tänase eestlaste pressikonverentsi järel.

Juhendaja rääkis hoolealuste seisust ka eraldivõetuna.

"Maicel on juba veteran. Ta on sel aastal väga kõvasti treeninud. Maicel on aastatega selgeks saanud, mida tema keha vajab. Tegime olümpiahooajaks targa plaani. Alustasime aeglaselt ja lihtsalt, aga täna tegi ta üheksa aasta, mis olen teda juhendanud, parima võistluseelse treeningu. Kui kõik faktorid kokku panna, näen teda väga ilusat võistlust tegemas."

"Johannes pole kümnevõistlust mitu aastat teinud, aga nagu ta ütles, on ta võisteldes iga kord isikliku rekordi teinud. Johannes oli kevadel vigastatud, aga nüüd on ta saanud kaks kuud täisjõuga trenni teha. Füsioterapeut Risto Jamnes tegi temaga väga head tööd, seega tundub, et ta on heas vormis."

"Karelit kutsume USA-s n-ö vaikseks palgamõrvariks (silent assassin). Ta räägib vähe, aga teeb palju. Minu arust on ta elu parimas vormis. Ta on saanud puhata, ta on terve. Karel on koos Johannesega küll olümpial uustulnuk, aga selleks olengi mina, et neid aidata."

Kyprianou loodab kõikidelt eestlastelt näha punktisummat üle 8500. "Pean seda võimalikuks, ka Johannese ja Kareli puhul. Nad on piisavalt andekat, et teha ka üle 8600-8700 punkti. Küll see aeg tuleb. Tegelikult oleksid nad ka 8400+ punktiga kõrges mängus, sest ma ei usu, et näeme Tokyos imelisi summasid."

Kui Maicel Uibo pakkus, et medali hind algab 8700 punktist, siis Kyprianou hindas pronksmedali piiriks 8650. Kullafavoriit on Kyprianou hinnangul kanadalane Damian Warner.