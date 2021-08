DELFI TOKYOS | Artur Vititin oli pärast äkk-kaotust napisõnaline: pettumus on suur

Juhendaja tõdes, et Vititin sai kogu olümpiaprojektist väärt kogemuse. "Igas mõttes on ta kõva kooliraha saanud, et üldse siia tulla sai - läbi saatuse või ma ei tea, mille läbi... Ta nägi seda protsessi sellisel kujul, nagu see käib - laagrid, aklimatiseerumine, mullis olemine. Loodan, et see on tuleviku väetis. Enamus sportlasi on selle raske momendi, kus tulevad pisarad, läbi käinud, aga ma loodan, et see kasvatab vaimu ning järgmiseks olümpiaks on ta valmis vähemalt kvalifitseeruma."