DELFI TOKYOS | Eesti maratonijooksjad valmistuvad olümpial suureks duelliks. Nurme: Fostile kaotamine oleks ebaõnnestumine

Suurem töö on juba tehtud ja seega ei morjenda maratonimehi ka tõik, et enne võistlust lubatakse neil joosta vaid 1,4 kilomeetrisel ringil. Vaimselt läheb see üksluiseks, aga palju paremaks pole võimalik nagunii nädalaga minna. Mõlemad hindasid oma vormi heaks.

"Kõik keskenduvad meile, aga on olemas ka inimesed, kes on selleks, et me hästi jookseksime, oma elu pannud. Minu jaoks on suur kingitus, et Eesti olümpiakomitee leidis võimaluse nad meile Sapporosse appi tuua. See annab meile ideaalsed tingimused jooksus oma parim anda," rääkis Nurme.