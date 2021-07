DELFI TOKYOS | Kümnevõistluse Eesti lootus Maicel Uibo: medali võitmiseks tuleb koguda 8700 punkti

Kaks aastat tagasi Doha MMil hõbemedali võitnud Maicel Uibo soovib Tokyo olümpiamängude kümnevõistluses püstitada isikliku rekordi ja sekkuda medalimängu. „Tegelikult lähen ma iga võistlus tegema rekordit. Usun, et siin medali saamiseks tuleb koguda 8700 punkti," rääkis Uibo, kes just medaligavõiduga lõppenud MMil püstitas isikliku rekordi 8604 punkti.

Tokyo teekond ei kulgenud Uibo jaoks viperusteta. Esilagu oli tal plaan sõita Jaapanisse juba kaks nädalat tagasi, ent lennufirma keeldus tema teibaid lennukile võtmast. Teekonda sai ta alustada nädal hiljem. Kuidas see vahejuhtum võis mõjutada kolmapäeval algavaks võistluseks valmistumist, ei osanud ta ütelda.

„Kui kõik läheb hästi siis tagasi vaadates ei mõtle ma sellele ilmselt üldse," lausus ta. „Seisund tundub olevat normaalne. Nüüd tuleb lihtsalt kümme ala kokku panna ja nautida võistlemist."

Uibot ei morjenda ka see, et tänavu pole ta suutnud märkimisväärseid tulemusi teha. Mais kogus ta Götzises 8157 punkti, juuni lõpus tegi ta üksikuid alasid Bahama meistrivõistlustel. Tipptulemusi ta seal ei näidanud. „Korraliku tulemuse puudumisele pole ma mõtelnud, see pole teemaks. Oluline praegune hetk ja see, mis tulemas," leidis suve jooksul ka mõningate vigastustega kimpus olnud atleet.

Tilga tunneb väsimust

Probleemideta on saanud Tokyo võistluseks valmistuda 23-aastane Karel Tilga. Tema sellel hooaja püstitatud isiklik rekord 8484 punkti. „Pikast hooajast on tunda väsimust, aga ühe korraliku kümnevõistluse saab veel teha. Tundub, et seis on hea," lausus Tilga. „Võistlema minnes on hea eesmärk isiklik rekord. Medalist ma otseselt ei mõtle, eesmärk on teha oma võistlus korralikult ära."

Esimest kordas olümpial osalev Tilga tunnistas, et hinges on kerge ärevus. „See on hea, näitab, et oled võistluseks valmis," tõdes ta ja lisas, et kõik treeningutega seotud töö on tehtud. „Viimastel päevadel on põhiline välja puhata, et keha jaksaks pingutada."

Kaks aastat pausi