DELFI TOKYOS | Pärnat: tuul segas ja kuumus oli tappev. Päris hull on olla

Viimasel hetkel tänu kohale maailma edetabelis olümpiale pääsenud vibuneiu liigsuuri lootusi ei hellitanud. „Planeerisin punktisummat, kuigi tulemus sõltub paljuski ilmast, aga panin ennustusega üsna täkke,” sõnas 626 silma lasknud Pärnat. „Ei saa öelda, et andnuks täna endast sada protsenti, aga 98% kindlasti.”

Kõige enam segas kaarte mitte võistluspinge vaid tuul, mis staadionil aina keerutas. „Tuulega võitlemine võttis palju energiat ära, isegi ühe seeria jooksul keerutas see kord paremalt, kord vasakult ja seetõttu vajus lõpp pisut ära. Palavus ehk see, et niisked näpud libisevad vibunöörilt ära, väga ei seganud, vaid paari lasu puhul. Olin selle olukorraga treeningutel harjunud.”