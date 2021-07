Delfi olümpiatiim on mitmel korral näinud kõnniteel seisvaid jaapanlasi, kes pildistavad möödasõitvaid busse. Ühe mehe sai meie fotograaf Andres Putting ka kaadrisse.

Vaevalt, et jaapanlastel on bussifetiš. Pildistamisel peab olema mingi muu eesmärk. Väidetavalt on tegu Jaapani väljaannete töötajatega, kes püüavad tabada bussis maski eest võtnud välismaa žurnaliste.