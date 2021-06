Eesti olümpiakoondis täienes veel ühe sportlase võrra. "Kergendus on väga suur!"

Täna kinnitas rahvusvaheline alaliit World Archery, et Reena Pärnat lunastas maailmareitingu alusel Eestile olümpiapääsme.

27-aastane Pärnat osales juba 2012. aastal Londoni olümpiamängudel - sai 33. koha - ja Tokyo teeb temast esimese Eesti naisvibulaskuri, kes osaleb olümpiamängudel teist korda.

Vibusportlastel on üldjuhul 3-4 kvalifikatsiooniturniiri. Tokyo viimane kvalifikatsiooniturniir lõppes täpselt nädal aega tagasi. Seal võistles viie individuaalse pääsme nimel veidi üle 60 naise ja Pärnat lõpetas parima eestlasena 9. kohaga. See polnud olümpiapääsmeks piisav, kuid võistlus andis maailmareitingu arvestuses paar vajalikku punkti, mis täna uuendatud tabelis oluliseks said.

Reena Pärnat: “Ma olen nädal aega teadmatuses olnud. Maailmareitingu arvestuses on nii palju faktoreid ja tabelit polnud nüüd kolm nädalat uuendatud. Tegin arvutused ja tundus, et on lootus, kuid see sõltus ka teistest laskuritest. Teadsin, et mul peab päris palju olema õnne, et potentsiaalselt OM koht saada. Ei julgenud veel ühestki otsast rõõmustada aga nüüd on muidugi kergendus suur!”

Nimelt oleks pidanud eelmise esmaspäeva seis OM kohtade osas lõplik ja maailmareitingut kasutatakse ainult viimase variandina tagastatud kohtade asendamiseks. Nädal aega tagasi oli teada, et veel kahe riigi laskuritel polnud kellelgi miinimumtulemust täis (pääsmed lunastati 2019 Aafrika mängudelt) ja samuti teadsime, et Uus-Meremaal on alles selgusetus kas olümpiakomitee saadab vibulaskuri vöi mitte.

Täna avalikustatud nimekirjast selgub, et CIV ja NZL tagastasid pääsme. Kõrgeima maailmareitinguga laskur, kelle olümpiakomiteel veel kohta polnud, on Malaisiast. Eesti laskur on reitingu põhjal paremuselt teine, kellel OM kohta pole. Reena Pärnatist vaid mõne koha kaugusel on ka Laura Nurmsalu, kuid ilma Pärnatita poleks Eesti siiski kohta saanud, sest see oleks sel juhul läinud Nurmsalust ees pool olnud Horvaatia laskurile.