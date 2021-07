DELFI RALLY ESTONIAL | Georg Linnamäe: suurte võiduplaanidega me siia ei tulnud

"Enesetunne on päris hea," sõnas Linnamäe viie kiiruskatse järel Eesti ajakirjanikele. "Saame aina mõnusamalt tunda ennast autos. Paar tehnilist probleemi oli, aga saame loodetavasti service'is korda need."

Üldarvestuse kohaga on 23-aastane rallisõitja rahul. "Ma ei tulnud siia väga suurte võiduplaanidega, tuleb realistlikuks jääda," rääkis Linnamäe, et esimene eesmärk on ikkagi autoga pühapäeval ralli lõppu jõuda. "See on põhieesmärk ja siis saab tulemusele mõelda."