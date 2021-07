Lishanna Ilves soovib end pere ja tuttavate silme all EM-i finaali hüpata

Hiljuti Eesti meistrivõistlustel isikliku rekordi püstitanud ja tulemusega 6.66 Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandaks tõusnud Ilves on EM-iks kõvasti harjutada saanud.

“Usun, et olen päris valmis. Tööd on tehtud, nüüd on vaja viimast vormi timmida,” sõnas Ilves Olümpia hotellis toimunud pressikonverentsil.