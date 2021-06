Üllatusmees Kristjan Rosenberg: „Ei osanud uneski näha, et kogun tänavu 8300 punkti!”

Rosenberg viis Kadrioru staadionil kümnevõistluses Eesti meistrivõistluste rekordi 8298 punktini. 27-aastase Rosenbergi isiklik mark paranes koguni 265 silma võrra, hirmkõvast olümpianormist jäi vajaka ainult 52 punkti.

„Ei osanud uneski näha, et kogun sel aastal 8300 punkti! Ja kaugele ei jäänud ka olümpianorm,” tundis terviseprobleemidega maadelnud Rosenberg pärast täistabamust meeletut rõõmu. „Detsembris vigastasin teivast hüpates hüppeliigest, sidemed läksid puruks. Vahepeal tundus, et ka see hooaeg jääb vahele. Märtsiks läks jalg paremaks, tekkis lootus. Jalg oli kipsis kuu aega. Tundus, et ka nendest „kipsitreeningutest” oli kasu olnud.”