FOTOD | Kergejõustiku U23 EM-il osalev Haamer: ma kindlasti tunnen, et mu senine rekord ei ole mu piir

USA-s õppiv ja treeniv Haamer sõnas, et ta on saanud Eestiga piisavalt kohaneda ja viimased treeningud on sujunud üpris edukalt. “Ma usun, et olen päris valmis. Olen lihtsalt väga põnevil, et saan jälle hüpata ja just kodupubliku ees.”

Kui teivashüppajani jõudis info, et võistluse asukoht muudeti Norrast Eestisse, oli rõõm kahtlemata suur. “Hästi paljud sõbrad tulevad vaatama ja see on äge, et ma saan just neile näidata, kuidas ma suurvõistlustel võistlen,” kirjeldas Haamer. Koduväljakueelise peale noormees siiski lootma ei jää, sest eesmärgid on suured.

20-aastane Haamer tahab kahtlemata jõuda finaali. “Homme on kvalifikatsioon ja tahaks selle suhteliselt puhta kaardiga läbida, et võimalikult vähe hüppeid teha.”

Haamer tunneb, et tema senine rekord pole siiski ta piir, sest teadmine, kuidas sooritust parandada, on olemas. “Olen suhteliselt enesekindel ja arvan, et mu rekord võib uueneda ja seetõttu loodan jõuda ka esimese seitsme või viie hulka,” sõnas ta.

Kuigi Haamer asub Eesti kõigi aegade edetabelis teisel kohal, ületades kõrguse 5.61 ja möödudes tänu sellele Erki Noolest, siis teiste ootustel ja iseenda sisemistel pingetel võistleja ennast häirida ei lase. “Sisemised pinged võivad tulla ka väljakule minnes, aga proovin endast lihtsalt parima anda,” sõnab teivashüppaja lootusrikkalt.

Ka välismaal treenimine on Haamri sõnul olnud igati kasulik ja palju juurde andnud, sest treeneri vahetus ja tingimuste paranemine on mõjunud hästi. Lõuna-Dakota ülikoolis õppiva noormehe treeninggruppi kuulub 16 noort, tänu millele on treeningud püsinud variatiivsed ja põnevad. “Meil tekib treeningute siseselt ka selliseid võistlusmomente ja see on äge võimalus, millega areneda,” kirjeldab Ameerika Ühendriikides õppiv eestlane.

Pandeemia ajal osutus treenimine küll keeruliseks, kuid Haamer kasutas seda aega oskuslikult vigastuste parandamiseks ja enesearenguks, tänu millele on sooritused märgatavalt paranenud.

Kergejõustiku U23 EM saab alguse homme, 8. juulil ning Eerik Haamrit võib näha päeva esimeses pooles, kui teivashüppajad alustavad Kadrioru staadionil kell 12:40.