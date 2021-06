BLOGI JA FOTOD | Kaunis jooks. Rasmus Mägi purustas kõrvalalal Eesti rekordi!

Meeste 110 meetri tõkkejooksus sai Keiso Pedriks lisajooksus ajaks 13,71 (isiklik rekord), finaalis tõi kuldmedali 13,93. "Tahtmine oli liiga suur," kommenteeris Keiso Pedriks. Tarmo Jallai Eesti rekordist jäi tal puudu veel vaid üheksa sajandikku. "Oleks finaalis selle esimese stardiga tulema saanud, oleks rekord ehk ära tulnud. Sealt sain hästi tulema. Teisel stardil vajusin kohe kuidagi ära. Vähemalt pole sel hooajal aeg kordagi üle 14 sekundi olnud. Tunne on hea, olen rekordivormis, vaja on see realiseerida. Paar võistlust on Soomes tulemas, augustis on Balti matš ja Pärnu võistlus. Päeva kõige positiivsem uudis on, et Pärnu poisid said kolmikvõidu."