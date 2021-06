FOTOD | Karmides oludes toimunud Võidupüha maraton: soolojooksu teinud liider vajus finiši eel kokku, teine võistleja viidi haiglasse

Jooksupidu peeti troopilistes oludes – enam kui 30kraadises leitsakus ja päikeselõõsas, mille sarnast korraldajad ja enamik osalejad polnud varem kogenud. Sestap varuti teeninduspunktidesse mitmekordne veekogus ning rajale organiseeriti arvukalt kastmispunkte, mis paljude osalejate sõnul osutusid hädavajalikuks. Heitlus kuningliku distantsi võidu üle kujunes dramaatiliseks, kuna soolojooksu teinud tuntud jooksumees Aleksander Kuleshov vajus sadakond meetrit enne lõpujoont kurnatuse all kokku. Ehkki meedikud turgutasid atleedi üles, oli tema jaoks võistlus lõppenud.

"Ta sai kuumarabanduse. Maratoni distants juba kord on selline, et juhtub selliseid asju," sõnas Delfi Spordile võistluse peakorraldaja Vahur Mäe. "Lõpp kujunes tõesti üsna draamatiliseks. Nii palju, kui kuulnud olen, siis ta pidas üht sponsori kaart finišiks, kuid tegelikult tuli sealt veel edasi joosta. Ilmselt oligi tal pilk nii maas, et ei jõudnud enam edasi joosta."

Mäe lisas, et Kuleshoviga on nüüdseks kõik korras. "Ta turgutati kenasti üles ning ta toibus sellest. Temaga on kõik hästi," kinnitas peakorraldaja.

Mäe sõnul tulid osalejad karmi ilmaga üldjoontes väga hästi toime. "Olime korraldustiimiga isegi üllatunud, et nii hästi tuldi toime. See tuli tänu sellele ka, et meil oli hästi tihe kastmisvõrgustik," selgitas Mäe. Nimelt oli lisaks teeninduspunktidele korraldajad paigaldanud raja äärde üheksa jahutuspunkti. "Kaks lumekahurit huugasid vett, tuletõrjeseltsi inimesed tulid appi," jätkas Mäe, kiites veel vabatahtlikke. "Ka Raio Piiroja, tuntud kalur ja endine jalgpallur oli kohal ning jagas oma tiimiga osalejatele jääd. Sellega jäädi väga rahule."