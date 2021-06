FOTO | Võhandul kohtusid päike ja aerusõbrad

Absoluutarvestuses võtsid kindla üldvõidu Eestis toodetud World of Kayaks (WK) maratonklassi kahesüstal Andres Kaju ja Indrek Kermon. Teise koha saavutas leedukate segapaatkond Arunas Dubauskas ja Ilze Balode kahesüstal ning kolmandana finišeerus nende rahvuskaaslane Jonas Ragauskas ühesüstal. Parima naistepaadi tulemuseks sai seekord lõpuprotokolli kirja üldarvestuses väärikas 4. koht, Linda Tetsmann ja Anette Baum WK kahesüstal. Viimasena finišeerunud lõpupaat, neljakohaline raft, jõudis aga Võrust Peipsi jõe suudmesse alles pühapäeva varahommikul kella 6. paiku.

Võitjapaatkonna aerutaja Andres Kaju: "Kohati 27 kraadises suvekuumuses sõit ei olnud sugugi kerge. Kuigi veetase oli juunikuu kohta väga hea on kevadel madalama temperatuuriga võistelda siiski lihtsam. Meil on muidugi suur rõõm, et saime teisel järjestikusel aastal tuua koos hea aerusõbra Indrekuga maratoni üldvõidu napilt leedukate ees koju Eestisse".