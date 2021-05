DELFI VIDEO | Viie päevaga kümme maratoni läbinud Rait Ratasepp võttis viis kilo juurde. Miks keha niiviisi käitus?

Delfi Sport oli Ratasepal Tartus finišis vastas. Ultramees rääkis meile videointervjuus, miks tema algne plaan luhta läks, kuidas keha tavainimesele hullumeelsena tunduva eksperimendi jooksul käitus ning mille nimel ta nüüd treenimist jätkab.

"Väga hea meel on. Rahulolu on suur. Seitsmendast maratonist kadus ideaaleesmärk ära, aga olen rahul, et suutsin veel neli maratoni joosta ning kasutasin seda võimalust õppimiseks, kuidas keha käitub," rääkis Ratasepp.

"Viimased kaks maratoni tegin ühtlasi puhkepausiga - see oligi esimene viga, mille ma alguses tegin, kui jätsin maratonide vahele erineva pikkusega pausid. Oleksin pidanud kohe alustama plaaniga, et jooksen päeva esimese maratoni kella 7-st 10-ni ja teise 19-st 22-ni. Jätsin liiga väiksed vahed taastumiseks."





Huvitava asjaoluna avaldas Ratasepp, et võttis katsumuse käigus viis kilogrammi kehakaalus juurde. "Kui kaal hakkab oluliselt tõusma, näitab see, et keha on tohutus stressis. Kui see tõuseb katsumuse ajal viis kilo, siis see näitab, mis seis mul tegelikult oli," arutles Ratasepp.

"Teisipäeval enne starti antud veranalüüsid olid korras, peale neljandat maratoni olid kolm markerit juba päris kehvad. Üks oli kreatiini kinaas, mis oli 11 korda üle normi, mis näitab, et lihased olid saanud väga-väga kannatada."

Kust aga ikkagi tulid viis lisakilo, saad teada juba videost!

Ratasepa tulemused viimase katsumuse jooksul:

Päev 1

1. maraton 02:45:58

2. maraton 02:53:20

Päev 2

3. maraton 02:58:01

4. maraton 02:58:57

Päev 3

5. maraton 02:58:14

6. maraton 02:58:38

Päev 4

7. maraton 03:11:02

8. maraton 03:36:14

Päev 5

9. maraton 03:31:18

10. maraton 03:29:53