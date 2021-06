Kellele kuulub Eesti võrkpallikoondise punktirekord, kes on täiesti üllatuslik blokikuningas ja kes patustas ühes matšis üheksa serviveaga?

Võrkpallis on viimasel ajal üha rohkem kuulda jutte rekorditest. Kuuba äss Wilfredo León viis ühe mängu serviässade maailmarekordi 13-ni, hollandlane Nimir Abdel-Aziz kruttis Rahvuste liiga punktirekordi 42-ni. Aga millised on Eesti rekordid?

Vaatasime nädalavahetusel Belgias toimuva Kuldliiga finaalturniiri eel läbi viimase viie Euroopa liigas osaletud hooaegade kõikide Eesti mängude statistikalehed. Ideaalis võinuks muidugi välja selgitada võrkpallikoondise absoluutsed rekordimehed, ent paraku pole see võimalik, sest veel paarkümmend aastat tagasi ei tehtudki tänapäevast statistikat, rääkimata hämaratest 1990-ndatest. Niisiis, Euroopa liiga ja hooajad 2015, 2016, 2018, 2019 ja 2021.

Kui palju on asjaosalised ise sellistest rekorditest teadlikud? Tegime väikese eksperimendi ja korraldasime lõbusa viktoriini nende koondislaste vahel, kes seekord ise ei osale, aga on varasematesse võitudesse suure panuse andnud. Kaasa lõid Kert Toobal, Robert Täht, Rait Rikberg ja endine koondise teine treener Rainer Vassiljev. Kes neist on arvude ja rekordite vallas kõige kirkam kriit?