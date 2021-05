BLOGI JA FOTOD | Eesti koondis alustas Kuldliigat ilusa võiduga Hispaania vastu. Teppan: see on hea põhi, millele ehitada

"Tahmine oli algusest peale olemas kõigil. Vahel on nii, et kui tahtmist on palju, siis see pärsib sooritust. Võib-olla meil alguses see blokk-kaitse ei toiminud," analüüsis Teppan. "Ka servil tegime palju vigu ja võib-olla agressiivsus ei olnud päris see. Rünnak oli see, mis meid algusest peale hoidis. Samamoodi vastuvõtul suutsime asjad ära hoida, respekt noorte meeste ees. Kõige olulisem, mis tänasest on kaasa võtta, on see, et oli momente, kus kolm punkti läks järjest vastastele, aga seal suudeti külma närvi hoida. See on iseenesest kogenud meeskonna tunnus, täna suutsime seda meie. See on hea põhi, mille peale ehitada."