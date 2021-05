Intriigi igale maitsele. Eesti peatreeneri südamesoov täitus, ohtralt siseinfot ja Tallinna tuleb võrkpallimaailma paha poiss

Tartus täna algavaks Kuldliiga turniiriks valmistuv Eesti koondis jälgis Helsingis toimunud loosimist üheskoos. Üllatust tekitas see, et kui Eesti valis alagruppi nõrgukese Läti, siis kõik teised korraldajad haarasid endale ühe tippriigi. Elevust tekitas see, et mõlemad meie grupi suured – Prantsusmaa ja Saksamaa – on tihedalt seotud Eesti koondise peatreeneri Cédric Énardiga. Ja rahulolu tekitas see, et kõik on oma kätes. „Sellest grupist peame kindlasti edasi minema,” kinnitas Robert Täht. „Grupp tuli väga huvitav, intriigi võib leida igast alagrupimängust.”