Eesti võrkpallikoondis sai teada alagrupivastased EM-iks. Jõukohaseid oponente jagub

Kõik korraldajad said ühe vastase ise valida, Eesti otsustas lõunanaabri Läti kasuks. Tugevaimast loosikausist tuli meile Prantsusmaa, järgmisest Saksamaa, kolmandast Slovakkia ja nõrgimast Horvaatia.

Vaadates teisi gruppe, pole loosil häda midagi. Kõik võimalused on mängida alagrupis vähemalt kolmanda koha eest, soosikud on Prantsusmaa ja Saksamaa. Alagrupist saab edasi neli esimest, see peaks olema küll miinimumeesmärk.