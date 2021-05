KULLE RAIG | Mees, kes armastas võrkpalli ja Eestit

Eestis on võrkpalli mängitud üle saja aasta: on olnud saavutusi, kuid tähetund saabus 1968. aasta 29. augustil, kui Kalev alistas Armee Keskspordiklubi ja tuli Nõukogude Liidu meistriks. See oli ka treener Dratšovi elu kõrghetk, suursaavutus, millega polnud võrdset.