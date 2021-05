Zaitsev on Euroopa üheksas ja Zirk kümnes, finaali jõudmine jäi mõlemal vaid sajandike kaugusele

Zirk saavutas 200 m vabaltujumise poolfinaalis 10. koha ajaga 1.47,16. Finaalist jäi Kregoril puudu vaid 8 sajandikku. “Üritasin kiiremini alustada, kui hommikul. Arvasin, et lõpp võib minna raskeks ja läkski,” rääkis Kregor Zirk ERR -ile antud intervjuus, lisades, et ta andis endast 110%. Hommikuses eelujumises oli Kregori aeg 1.47,78.

Daniel Zaitsev jäi 50 m liblikas 9. kohta jagama ajaga 23,39. Finaalist jäi Danielil puudu vaid 3 sajandikku. “Väljumine läks täiesti pekki, seal kaotasin kindlasti 15-20 sajandikku, ujumine muidu läks hästi,” rääkis Daniel Zaitsev, lisades: “Sprint on väga karm. Kui ühes tehnikaelemendis lased vea sisse, siis see ei andesta. Samas on hea näha, et kiirust on.” Hommikuses eelujumises oli Danieli aeg 23,55.