Ennast näljutanud ja samal ajal trenni rüganud Norra suusatähe tervise päästis arstide karm otsus

"Kuigi sain kevadel vigastada, treenisin enda arust hästi. Nagu ikka, kavatsesin osaleda MK-sarjas. Aga kui sain teate, et mul ei lubata võistelda, oli see julm," rääkis Östberg Norra telekanalile TV2.

"Eelmisel kevadel juhtunud luu väsimusmurd näitas, et probleem ei tulnud juhuslikult. Mul on probleeme olnud ka luude hõrenemisega. Seda trendi saab tagasi pöörata ainult siis, kui piisavalt treenida ja piisavalt palju süüa. On olnud juhuseid, kus olen toidukoguse kohta liiga kõvasti treeninud," vihjas Östberg oma söömisprobleemidele.